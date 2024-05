Ex-deputado Cabo Sabino é condenado por liderar motim das PMs em 2020

Além da reclusão, foi decretada perda da graduação de praça, com suspensão dos direitos políticos do acusado e pagamento das custas processuais, enquanto a condecação estiver em vigor. Ele poderá recorrer em liberdade.

O ex-deputado Cabo Sabino foi condenado a 9 anos e quatro meses de prisão, por liderança de motim no 18º Batalhão de Polícia Militar , no bairro Antônio Bezerra, em fevereiro de 2020. Condenação se deu pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, nesta terça-feira, 7.

O motim durou 13 dias, do final de fevereiro a 1º de março de 2020, quando PMs votaram pela aceitação de uma proposta do governo e o fim do motim.

Sabino liderou grupo de amotinados que se concentraram no 18º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Antônio Bezerra. Com a proposta final, ele manifestou contra a decisão da maioria do acordo, que não previa anistia.

O termo motim se refere a militares "agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la", "assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior" ou "ocupando quartel". As características foram identificadas no caso de 2020.