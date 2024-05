O POVO News: Senado vota flexibilização de verbas para Rio Grande do Sul

Edição entrevista deputados que desejam repassam 50% do fundo partidário ao Rio Grande do Sul

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 7. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que o Plenário da Casa vai votar, nesta terça-feira (7), o projeto que reconhece o estado de calamidade pública em decorrência das fortes chuvas.

Assista ao vivo

Os deputados Bibo Nunes (PL-RS) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança apresentaram dois projetos à Câmara para que os partidos repassem 50% do fundo partidário em 2024 e do fundo eleitoral de financiamento à campanha para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. A edição desta terça-feira recebe Nunes para detalhar o assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro tema do O POVO News é o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul por 20 dias anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).