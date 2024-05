Janja adota cadela resgatada das enchentes no RS: 'Vou levar a Esperança'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, adotou uma cadela resgatada das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul Crédito: Cláudio Kbene / Ricardo Stuckert

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, adotou neste domingo, 5, uma cadela resgatada das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul (RS). O animal estava em uma instituição de Canoas, na região da Grande Porto Alegre, e recebeu o nome de "Esperança". "Esperança, União e Reconstrução: é isso que o Brasil e o Rio Grande do Sul precisam!", escreveu a primeira-dama no X, antigo Twitter. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais informações ao vivo: A adoção da cadela ocorreu durante a entrega de uma tonelada de ração à Associação 101 Viralatas. A cachorrinha seguiu para Brasília com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve no Rio Grande do Sul durante esse domingo para avaliar os impactos das fortes chuvas que afetam dois terços do Estado. Até esta segunda-feira, 6, são 83 mortos e 111 desaparecidos, após a elevação do nível da água do Rio Guaíba.