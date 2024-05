Madonna no Brasil: fã filma momento em que seu celular é furtado

Fã registrou momento em que foi furtado no durante o show da cantora Madonna, realizado no sábado, 4, na Praia de Copacabana

O show da cantora norte-americana Madonna neste sábado, 4, em celebração aos seus 40 anos de carreira, ficou cravado na memória do povo brasileiro pela alegria e celebração da artista. Mas, infelizmente, episódios desagradáveis também foram marcantes.

Foi o caso do fã que filmou o momento em foi assaltado durante a festa na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio. No vídeo, o rapaz comenta a dificuldade de chegar perto do palco para ver o show da cantora, quando tem o celular arrancado de sua mão.