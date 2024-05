Governo do Estado aprova a criação de dois novos Juizados da Mulher em Fortaleza

As propostas partiram do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). A legislação ainda fixa a área de atuação Secretaria Judiciária Regional de 1.º Grau das Comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, transformada na Sejud/Cariri

Segundo o Tribunal, as “duas unidades atualmente em funcionamento na Comarca de Fortaleza receberam, em média, mais de 3 mil casos novos/ano no último triênio”. Assim, a solicitação visa trazer celeridade para o andamento dos casos.

As propostas partiram do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e foram enviadas para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) no último dia 25. A aprovação ocorreu no dia 2 de maio. Segundo a justificativa no projeto, o TJCE alegava que casos voltados à pauta do combate à violência contra a mulher apresentam “nível alarmante” de ocorrências.

O governador Elmano de Freitas (PT) aprovou a criação dos 3º e 4º Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Fortaleza. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, 3, e ainda inclui outras alterações no poder Judiciário do Estado , como a transformação da Secretaria Judiciária Regional de 1.º Grau das Comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha na Sejud/Cariri .

As unidades são especializadas em processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra as mulheres, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Hoje, Fortaleza conta com uma instalação no bairro Damas (Av. da Universidade, 3281) e outra no Benfica (Av. Da Universidade, 3281, 1º Andar, Benfica).

Ainda conforme solicitações do Tribunal, o Governo do Estado sancionou a criação do 7º Núcleo Regional de Custódia e de Inquéritos, aumentando de seis para sete o número de unidades no Interior do Ceará, e de um Núcleo Judiciário de Apoio à Corregedoria de Presídios, que visa melhorar o acompanhamento das unidades do sistema prisional sob jurisdição da Capital, o que inclui a Região Metropolitana.

Além disso, foram criados quatro Núcleos de Justiça 4.0 - do primeiro grau de jurisdição- e um Núcleo de Justiça 4.0 - do segundo grau de jurisdição. Sobre esses dois, dentre as diferenciações, está o fato de que enquanto o Núcleo do primeiro grau conta com magistrados com atuação cumulativa, os de segundo grau serão convocados pelo Tribunal de Justiça na forma da legislação específica.