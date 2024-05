Advogado cearense aciona Justiça contra Pablo Marçal e exige pagamento de 1 milhão de dólares

Ao ouvir o desafio, o advogado cearense aceitou a proposta e procurou eventuais processos na Justiça. Depois de encontrar os processos, César contatou Marçal por email. No entanto, o único retorno que obteve foi um pedido para que “aguardasse a avaliação do setor jurídico”.

Durante entrevista ao programa Pânico, da emissora Jovem Pan, em março deste ano, um dos entrevistadores perguntou se Marçal se irritava com críticas de adversários. O político, no entanto, negou qualquer incômodo e afirmou nunca ter entrado na Justiça contra qualquer pessoa em razão disso.

“Estamos aguardando, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta. O silêncio tem imperado”, defendeu o advogado. Ele acrescentou que deseja que o acordo seja solucionado amigavelmente, mas afirmou que abrirá um novo processo caso o empresário não cumpra o prometido. “Isso vai além do dinheiro. (O processo) também servirá de alerta aos eleitores e clientes dele.

Dentre as ações encontradas por Crisóstomo, estão processos contra veículos de comunicação, como a Band e o grupo gaúcho RBS. Outro processo envolve o nome do ex-presidente do Pros Eurípedes Gomes Junior, com quem Marçal enfrentou um entrave judicial para ser candidato à Presidência em 2022.

