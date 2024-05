Entenda relação conturbada entre Lula e Pacheco após melhora de diálogo com Lira

Articulação política do Planalto demonstra dificuldade nas negociações com os congressistas. Presidente tenta contornar imbróglio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) nesta quinta-feira, 2, no Palácio da Alvorada. A informação é do blog da Natuza Nery, no G1. O encontro ocorrerá em meio à demonstração de insatisfação do senador com o governo Lula.

O incômodo mais evidente dele é relacionado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Pacheco ficou contrariado pela forma que o governo entrou com ação para barrar a PEC da Desoneração. No último dia 25 de abril, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a proposta.

Conforme o blog, o pedido já era previsto, contudo não houve comunicação clara do governo com o presidente da Casa Alta, pegando-o de surpresa.