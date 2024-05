Zé Dirceu afirma que governo Lula é de esquerda, mas faz coalizão com parte da direita

"Esses dias eu falei que nós éramos um governo de centro-direita, mas a verdade é que nós somos um governo de esquerda apoiado pela centro-esquerda, mas com uma coalizão parlamentar em que parte da direita participa. Que é o Republicanos e o PP. E nós fizemos grandes avanços", disse em Fortaleza, onde se reuniu com líderes petistas e militantes na sede do partido.

"Para consolidar a democracia, nós temos que governar bem. E nós temos que saber que há aliados no campo da centro-direita em defesa da democracia. E há aliados por interesses econômicos no empresariado", disse.

Renovação e possíveis candidatos à Presidência

O petista ainda declarou que o PT, hoje, não representa nem 10% do tamanho que ele tem na sociedade, pois passou anos "em tentação". No entanto, Dirceu afirmou que o partido precisa de renovação e "outra face".

"Nós temos um grande desafio. O nosso partido hoje ele não é nem 10% do tamanho que ele tem na sociedade. Porque nós passamos sete anos sob tentação. Precisamos de outra face, outro tipo de partido. Nós precisamos renovar o partido", afirmou.

Em outro momento, Zé Dirceu citou possíveis nomes para serem candidatos à presidente no futuro. Entre eles, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o prefeito de Recife, João Campos (PSB). Ele também falou do Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes, Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, e Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil.