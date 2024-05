Caso Marielle: delegado preso pede a Moraes para prestar depoimento à PF

Suspeito de atuar para proteger os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e delegado Rivaldo Barbosa pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para depor à Polícia Federal. Ele está preso desde 24 de março.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Barbosa, em petição, alega que a oitiva ainda não ocorreu mesmo com determinação de Moraes para que os investigados fossem ouvidos assim que presos.