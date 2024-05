O POVO News: Entenda caso da socialite que desapareceu no Rio de Janeiro

A edição também fala sobre a agenda semanal do presidente Lula, que se reunirá com Haddad, Dweck e Marinho nesta segunda

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 29. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o caso da socialite Regina Gonçalves , de 88 anos, que teria sido mantida em cárcere privado após cair em um golpe do seu antigo motorista . Ela mora em um apartamento de mil metros quadrados em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a reunião do petista com a ministra do Planejamento e Gestão, Ester Dweck , com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho . A previsão é que os encontros ocorram nesta segunda-feira, 29, no Palácio do Planalto.

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a agenda no Senado Federal na semana de feriado. Os senadores seguem em trabalho semipresencial em decorrência do feriado do Dia do Trabalhador, na próxima quarta-feira, 1° de maio.

A edição comenta sobre a eventual cassação dos senadores Sergio Moro (União) e Jorge Seif (PL). A pauta tem previsão de ser decidida ainda esta semana no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com a expectativa de absolvição no julgamento marcado para esta terça-feira, 30, Seif mobilizou políticos para tentar convencer o presidente do TSE, Alexandre de Moraes , e outros ministros da Corte de sua inocência.

Além disso, a edição explica o anúncio do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, de 88 anos, que afirmou estar com um tumor no esôfago. De acordo com Mujica, o órgão está "muito comprometido", no entanto, não esclareceu se o tumor é benigno ou maligno.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

