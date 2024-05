Cárcere privado: o que se sabe sobre socialite que desapareceu em Copacabana

Na última semana, o caso do desaparecimento da socialite Regina Gonçalves, de 88 anos, chamou atenção dos moradores do luxuoso edifício Chopin, localizado ao lado do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela teria sido mantida em cárcere em privado após cair em um golpe do seu antigo motorista.

Ela é viúva do empresário Nestor Gonçalves, fundador do Conglomerado do Grupo Nestor Gonçalves e Grupo Copag do Brasil, e é dona de uma grande fortuna, com imóveis, joias e outros bens.

Vizinhos notaram o sumiço da idosa, que era figura presente nos eventos e festas. Regina teria conseguido fugir de seu sequestrador e se refugiou na casa de familiares.