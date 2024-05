Lula deseja força a Mujica depois de uruguaio revelar tumor no esôfago

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no X, antigo Twitter, para desejar "carinho e força" ao ex-presidente uruguaio José Mujica, que revelou mais cedo nesta segunda-feira estar com um tumor no esôfago.

"Ao irmão Mujica, minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Muito carinho e força, meus e de Janja, para você e Lucía Topolansky, mulher do ex-presidente uruguaio", escreveu o presidente brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mujica, 88 anos, conhecido como Pepe, é um dos principais líderes da esquerda latino-americana. Ele visitou Lula enquanto o brasileiro estava preso em Curitiba. Também esteve em São Paulo para ato de campanha do petista em 2022. Quando vai ao Uruguai, o presidente brasileiro costuma se encontrar com Mujica.