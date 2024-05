Tarcísio diz que não se briga com Moraes: "A gente se une a ele"

Em meio a criticas e embates de aliados e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Alexandre de Moraes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que não se deve brigar com ele, mas sim unir-se a ele.

Ex-ministro bolsonarista, Tarcísio chamou Moraes de "inteligente, corajoso e obstinado", além de dizer "não se briga com Moraes; a gente se une a ele". A fala do governador foi relatada por pessoas próximas a ele ao jornal O Globo.

Tarcísio tem agido como um "interventor" entre a base bolsonarista mais agressiva contra Moraes para tentar acalmar os ânimos. Ele fez esse papel após o ato convocado por Bolsonaro na Avenida Paulista, em que o governador participou, e aliados do ex-presidente atacaram o ministro do STF.