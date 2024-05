Tarcísio vê disfunção no sistema político e diz que Brasil caminha para o parlamentarismo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que há uma disfunção no sistema político, que caminha cada vez mais em direção ao parlamentarismo, embora o País seja presidencialista. "Ao longo do tempo, o Congresso vai ficando cada vez com mais poder e cada vez com menos responsabilidade", afirmou, em evento do Esfera Brasil. "O Brasil vai caminhando para um parlamentarismo sem ser um parlamentarismo."

Ele relatou que, quando era ministro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conversou com deputados sobre o aumento do controle do orçamento federal pelo Congresso.