O POVO News: o que se sabe sobre incêndio em pousada em Porto Alegre que deixou 10 mortos

O POVO News: Incêndio em pousada mata 10 pessoas no RS Crédito: O POVO News

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 25. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o incêndio em uma pousada localizada no centro de Porto Alegre, que atuava no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. Assista ao vivo: A edição comenta sobre a decisão do Governo Federal em pedir para que o Supremo Tribunal Federal (STF) declare inconstitucional a desoneração da folha salarial de 17 setores da economia intensivos em mão de obra.