Comandante da Marinha critica homenagem a líder da Revolta da Chibata: "Abjetos marinheiros"

O PL, de autoria do ex-senador Lindbergh Farias, foi apresentado no Senado em 2018 e aprovado pela Comissão em outubro de 2021. Na última quarta-feira, 24, a Comissão promoveu uma audiência para discutir o texto.

Marcos Sampaio Olsen , comandante da Marinha brasileira, encaminhou à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados um documento no qual critica o projeto de lei que insere o nome de João Cândido, o Almirante Negro, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Junto a dois mil marinheiros, os revoltosos assumiram o controle de embarcações da Marinha na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, fizeram os oficiais de reféns - alguns foram executados - e apontaram os canhões dos navios para a cidade, à época capital do Brasil.

Depois do movimento, João Cândido ficou detido por 18 meses em uma prisão abaixo do solo, foi internado em um hospital de alienados e preso, novamente. Quando solto, viveu como mercador de peixes no Rio de Janeiro, onde morreu em 1969 na miséria.

A trajetória inspirou a música “O mestre-sala dos mares” de João Bosco e Aldir Blanc e, este ano, tema do desfile da escola de samba do Rio de Janeiro, Paraíso do Tuiuti. Em 2019, o líder ficou reconhecido como herói do estado do Rio de Janeiro.

"O reconhecimento oficial de João Cândido como herói nacional não apenas honraria sua trajetória, mas também reforçaria o compromisso do país em enfrentar o racismo institucional e promover a justiça histórica para a população negra", alegou o Ministério Público Federal em manifestação favorável ao projeto.

Na carta encaminhada à Câmara para contrapor a homenagem federal, Olsen - atual comandante da Marinha- disse que, para a Força, a Revolta da Chibata é um “fato opróbio [vergonhoso]" em que "abjetos marinheiros" desrespeitaram a hierarquia e a disciplina e usaram equipamentos militares para "chantagear a nação".

O comandante alega ainda que “além do justo pleito de revogação da prática repulsiva do açoite", os marinheiros que participaram da revolta da Chibata "buscavam, deliberadamente, vantagens corporativas e ilegítimas", e que "(...) resta notável diferença entre reconhecer um erro e enaltecer um heroísmo infundado".

"Nos dias atuais, enaltecer passagens afamadas pela subversão, ruptura de preceitos constitucionais organizados e basilares das Forças Armadas e pelo descomedido emprego da violência de militares contra a vida de civis brasileiros é exaltar atributos morais e profissionais, que nada contribuirão ao pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado Democrático de Direito", diz o comunicado.