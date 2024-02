Exército diz acompanhar investigação sobre golpe, e Marinha afirma seguir a lei

Com oficiais-generais e ex-comandantes na mira da Polícia Federal, o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil se pronunciaram nesta quinta-feira, dia 8, sobre a Operação Tempus Veritatis, que atingiu integrantes da cúpula do governo Jair Bolsonaro, além do próprio ex-presidente, e expôs detalhes do envolvimento de militares no que foi descrito pelos investigadores como uma tentativa de golpe de Estado.

Em nota, o Exército afirmou que colabora com as investigações, em tom similar ao adotado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. O comando da Força Terrestre foi avisado previamente pela Polícia Federal da operação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Exército Brasileiro (EB) acompanha a operação deflagrada pela polícia Federal na manhã desta quinta-feira (8 de fevereiro de 2024), prestando todas as informações necessárias às investigações conduzidas por aquele órgão", afirma o comunicado oficial.