Oposição critica Elmano por casos de violência: "A insegurança está batendo na porta"

Parlamentares do PDT e PL cobraram ações efetivas do governo estadual em meio a "um caos" na segurança

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) citou o caso do assassinato no Instituto José Frota (IJF) e destacou que a Constituição delega ao Estado o dever da segurança pública. Ele citou o caso, também ocorrido na terça-feira, 23, da morte de um adolescente em escola municipal para cobrar respostas e disse que Elmano é o maior responsável pelo tema.

Deputados estaduais que fazem oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) criticaram os números de violência e a insegurança durante a gestão do petista. Na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 24, parlamentares do PDT e PL demonstraram insatisfação e cobraram ações.

"A segurança está um caos. Não é simplesmente por essa morte macabra. Nós já estamos cansados de bater nessa mesma tecla, aí vai dizer que está as mil maravilhas no Estado do Ceará, aqui na capital. Tá precisando é o governo ter pulso, ser enérgico. Chega. O nosso Estado do Ceará está no caos, Fortaleza está clamando por segurança. Não tem como defender o indefensável", afirmou.

Prosseguiu: "O maior responsável pela gestão do Estado é o governador. Ele, comandante do Estado, é que tem a responsabilidade de exigir do secretário da Segurança, da Polícia Militar, de cobrar uma ação efetiva por parte das investigações".

Queiroz Filho e Antônio Henrique, ambos do PDT, cobraram ações do governador. O primeiro destacou que o Governo agiu rápido para identificar o assassino no IJF, mas afirmou que a sociedade cearense quer o mesmo empenho e agilidade na apuração de outros crimes.

Já Antônio Henrique falou que adversários do prefeito José Sarto (PDT) o criticaram pelo ocorrido para tentar encobrir o que acontece na gestão estadual. Ele citou seis casos de assassinatos em Fortaleza, com horário e local, e questionou: "Eu pergunto para os defensores do governador Elmano, de quem é a culpa?"

"Seis só aqui na Capital, 19 mortes ontem. Aí hoje se discute aqui o caso do IJF colocando a culpa no Sarto por falta de segurança no hospital, ok, talvez tenha faltado segurança, mas quem é o responsável por essas mortes aqui se não for o governo do Estado? Que é o responsável pela segurança pública de todo o nosso Estado", disse o deputado estadual.

Antônio Henrique complementou desejando que não se fique colocando debaixo do tapete as mortes que estão acontecendo no Estado do Ceará.