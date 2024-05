Após chamar Padilha de "incompetente", Lira diz que poderia ter "adjetivado melhor ou pior"

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comentou sobre às críticas direcionadas por ele ao ministro das Relações Institucionais do Governo Lula, Alexandre Padilha . No início do mês, Lira chamou o ministro de “incompetente” e de “desafeto pessoal”. O deputado federal não chegou a se retratar das declarações, mas disse que poderia ter utilizados adjetivos “melhores ou piores” nesta situação.

Sobre as falas de Lira, em tom conciliatório, Padilha disse, nesta segunda-feira, 22, que haverá uma dupla entre governo federal e Congresso Nacional este ano e que ele está aberto a conversar com parlamentares da base ou da oposição.

Sobre o futuro, o deputado disse que tratará das relações com Padilha com cautela, mas não entrou em grandes detalhes. “[O Padilha] Fez várias [coisas que me desagradaram]. Mas vamos tratar isso com muito cuidado, muita cautela”, se limitou a dizer. Lira ainda negou que usará CPIs para pressionar o Governo, conforme anunciado por ele anteriormente .

Lira reforçou às críticas à articulação do Governo Lula, que, segundo ele, “não funciona”. “Se você prestar atenção, há um esforço muito grande para que as matérias cheguem maduras ao plenário", disse.

Lira elogia Lula, apesar das críticas ao Governo



A insatisfação com o Governo, no entanto, não se estende ao presidente da República, citado por Lira como um “político que se preocupa com a equiparação de nível, de crescimento da população. "Isso é o que move as conversas. Não tenho do que me queixar com a relação com Lula”, disse.

Na entrevista, o presidente da Câmara ainda disse que Lula tem o cenário mais favorável para governar desde que o deputado assumiu o cargo, em 2021.

"Se você olhar três anos de trabalho meu para frente: qual pauta-bomba foi pautada, qual instabilidade [ocorreu na transição] de um governo para outro? Não há nenhum governo desde que entrei na presidência da Casa que tenha tido melhores condições de governar o País", afirmou Lira.

Como exemplo, o deputado citou a aprovação da reforma tributária, no ano passado. A boa relação com a gestão petista ocorre, segundo ele, a despeito dos desacertos com o ministro de Relações Institucionais.



Declarações de Lira atenuaram tensões entre Congresso e Executivo

As declarações de Lira contra Padilha geraram debates sobre as relações entre Congresso e Executivo. As falas teriam sido provocadas, dentre outras questões, devido à votação sobre a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.