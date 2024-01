PC Siqueira: Felipe Neto e Whindersson lamentam morte do youtuber

Um dos primeiros nomes a alcançar grande projeção no YouTube Brasil, o influenciador digital PC Siqueira foi encontrado morto na última quarta-feira, 27. Com a informação de seu falecimento, personalidades que também tiveram destaque na internet realizaram publicações para lamentar o ocorrido, como no caso de Felipe Neto e Whindersson Nunes.

Em seu perfil no X (antigo Twitter) e nos stories de sua conta no Instagram, o youtuber Felipe Neto caracterizou PC Siqueira como o “grande precursor” da plataforma de vídeos no Brasil. Eles começaram a fazer sucesso no YouTube quase na mesma época, no início dos anos 2010.

“Meus pêsames à família e amigos de PC Siqueira. Ele foi o grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010. Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico. Força às pessoas atingidas por essa perda”, escreveu Felipe Neto.