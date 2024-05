Conselho de Ética recebe pedido de cassação de Glauber Braga, deputado que expulsou membro do MBL

Deputado Glauber Braga (Psol-RJ) expulsou membro do MBL da Câmara Federal nesta terça-feira, 16 Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

O pedido de cassação contra o deputado Glauber Braga (Psol) chegou ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, nesta segunda-feira, 22. A ação partiu do partido Novo e foi enviada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP). O pedido se deu após Braga ter expulsado das dependências da Câmara o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No documento assinado por Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo, é defendido que “comportamentos como os exibidos pelo deputado Glauber Braga não podem ser tratados com leniência.” Assim, o deputado do Psol é acusado de quebra de decoro parlamentar.

O caso ocorreu na terça-feira, 16. Na ocasião, Braga afirma ter sido abordado e insultado por Costenaro. Vídeos compartilhados na internet mostram o rapaz discutindo e chamando o parlamentar de "burro" e "fraco", enquanto fazia uma transmissão online. Após, foi identificado que o militante tem o hábito, em suas redes sociais, de postar vídeos em que aborda parlamentares e figuras políticas de esquerda com provocações. No confronto, Glauber Braga repetia que Costanero responde por violência doméstica contra uma ex-companheira. O militante de direita retrucava chamando as acusações de difamação, disparando xingamentos contra o parlamentar. Foi quando Costanero mencionou a mãe de Glauber Braga, que está doente. O deputado empurrou o militante para fora do prédio, por uma das portas laterais. A cena foi testemunhada e registrada por dezenas de pessoas. Após, o parlamentar se defendeu, em vídeo, segurando o pedido de cassação. Na filmagem, ele retrucou as acusações de que seria antidemocrático. “Essas milícias fascistas ficam perseguindo as pessoas, tentando meter medo nas pessoas. [..] Eu nem sabia que esse rapaz, da milícia fascista, era do partido Novo, sabia que era do MBL. Estão juntinhos: MBL, partido Novo, PL, tentando constranger os seus inimigos políticos, mas não vai colar”, disse.