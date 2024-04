Precatórios Fundef: começa a ser paga, neste sábado, a 3ª parcela para profissionais sem vínculo

Beneficiários que não têm mais vínculo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) receberão neste sábado, 13, o pagamento do primeiro lote da terceira parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef ). Anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 12, pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Honorários

Assim como nas demais parcelas, há cobrança de honorários da banca de advocacia. Os valores permanecem os mesmos: 10% para quem é sindicalizado e 15% para quem não é. A quantia segue de acordo com os contratos assinados pelos professores e pelo Sindicato Apeoc. A ação pelo pagamento do precatório é de autoria do Estado do Ceará, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE). No processo, o sindicato Apeoc, por meio do escritório Aldairton Carvalho Sociedade de Advogados, é parte na ação como Amicus curiae.

Terceira parcela dos professores

A terceira parcela do precatório aos professores começou a ser paga em 4 de abril. De acordo com o Governo do Estado, mais de 50 mil professores estão sendo beneficiados com o pagamento. O valor distribuído consiste em R$ 629.284.678,00.

Precatório do Fundef

Professores da rede estadual, que estiveram na ativa entre agosto de 1998 e dezembro de 2006, têm a receber mais de meio milhão de reais para rateio como parte da segunda parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Os precatórios do Fundef são resultados de disputas judiciais movidas pelo Estado do Ceará, que obrigaram o Governo Federal a corrigir os cálculos e complementar a participação nos repasses feitos pelo fundo ao Estado.

Com isso, os professores que estavam em atividade na rede estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006 passam a ter direito a valores adicionais. São beneficiados aproximadamente 50 mil profissionais.

Serão mais de R$ 2,5 bilhões destinados a profissionais da educação cearense até 2024, conforme sentença proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O valor será pago em três parcelas anuais. A primeira foi de R$ 745 milhões.