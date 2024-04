Itaitinga: Justiça barra aumento salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores

Concedido durante a pandemia de Covid-19, o aumento não poderia ter sido dado devido ao estado de calamidade pública decretado no município no período

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) suspendeu aumento de salário do prefeito e do vice-prefeito de Itaitinga. A decisão tomada na quarta-feira, 10, também afeta secretários e vereadores do município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.

Sancionadas em 8 de outubro de 2020, as leis municipais nº 655/2020 e n° 656/2020, que estabelecem o aumento, esbarram na Lei Complementar nº 173/2020. Conforme a sentença, a norma proíbe o aumento de despesas até 31.12.2021, quando municípios se encontravam em estado de calamidade pública devido à pandemia de Covid-19, situação decretada em Itaitinga.

A decisão também aponta a proibição do aumento de despesa com pessoal praticados 180 dias anteriores ao final do mandato. Além disso, o texto pondera que Itaitinga se enquadra na faixa de população entre 15 e 30 mil habitantes, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Nesse parâmetro, deve-se exigir valor máximo de subsídios dos vereadores ao patamar de 30% do subsídio do deputado estadual do Ceará, correspondente ao valor de R$ 7.596,67. Enquanto isso, as leis que aumentaram os salários fixavam os subsídios da seguinte maneira: