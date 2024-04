Caso Marielle: CCJ da Câmara vota prisão de Chiquinho Brazão

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados vai analisar nesta quarta-feira, 10, a manutenção da prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), suspeito de ser um dos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O relator do caso, deputado Darci de Matos (PSD-SC), defendeu, no mês passado, que Brazão continue preso.

Antes do pedido de vista coletivo que adiou a votação para esta semana, o relator afirmou que o deputado obstruiu a Justiça ao comprometer as operações policiais que apuravam as execuções e, por isso, deve continuar preso, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na sessão da CCJ no último dia 26, Brazão disse aos deputados, via chamada de vídeo, que os debates que mantinha com a vereadora não justificam a ligação dele com o assassinato. Em março de 2018, quando ocorreu o crime, Chiquinho Brazão era, assim como Marielle, vereador pelo Rio de Janeiro.