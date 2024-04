Carlos Bolsonaro visitou o pai na Embaixada da Hungria

Os vídeos também mostram que, no dia 13, às 20h38, um homem não identificado chegou no banco traseiro de um carro e entrou nas dependências da embaixada com uma mochila; a pessoa em questão seria Carlos Bolsonaro

Crédito: Reprodução/ The New York Times

A informação de que o ex-mandatário estava na embaixada foi revelada pelo jornal norte-americano The New York Times, que obteve acesso aos vídeos do sistema de segurança da embaixada.

De acordo com fontes ligadas à família Bolsonaro, Carlos seria o homem que visitou Bolsonaro na representação diplomática na noite do dia 13 de fevereiro, terça de Carnaval.

No dia 8 de fevereiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis que apura a conduta de Bolsonaro e seus assessores mais próximos no planejamento de uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pessoa que aparece em um dos vídeos carregando uma mochila seria Carlos Bolsonaro, que saiu do local depois de 38 minutos. Nas imagens, outro homem, que parece ser Bolsonaro, se despede do visitante na garagem da Embaixada.

Conforme as gravações, Bolsonaro chegou ao local no dia 12 de fevereiro e permaneceu lá até o dia 14 do mesmo mês.

Quatro dias depois, em 12 de fevereiro, o ex-presidente esteve na Embaixada da Hungria no Brasil, acompanhado por dois seguranças e na companhia do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e integrantes da equipe diplomática, como mostram as imagens das câmeras de segurança do local divulgadas pelo The New York Times.

De acordo com o veículo norte americano, a estadia de Bolsonaro na embaixada sinaliza que ele estaria tentando aproveitar suas boas relações com o embaixador para tentar escapar da Justiça Brasileira.

Viktor foi um dos poucos chefes de Estado a comparecer à cerimônia de posse de Bolsonaro em janeiro de 2019.

Repercussão em jornais da Hungria

Após as imagens de Bolsonaro na embaixada húngara vir à público, , os veículos de comunicação da Hungria repercutiram a “visita diplomática” de Bolsonaro, que é vista por muitos como uma tentativa de buscar proteção no caso de a PF e a Justiça se voltarem contra ele. Os holofotes também estão virados para a conduta do embaixador do país no Brasil, Miklós Halmai.

Recentemente, a suspeita de que Bolsonaro estaria buscando refúgio político na Hungria para evitar uma possível prisão ocupou as manchetes de alguns dos principais portais de notícias húngaros, como Magyar Nemzet, Népszava, Blikk30 e Index.



A cobertura do caso nos veículos locais enfatiza a convocação do embaixador Halmai para prestar esclarecimentos ao Itamaraty, no entanto, não anula o contexto político da hospedagem, explicando que o ex-presidente é investigado por suspeita de elaborar uma minuta de golpe de Estado e que seu passaporte foi apreendido dias antes da visita à embaixada.