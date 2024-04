Elmano e Evandro são intimados por Zanin a explicar aumento no ICMS

O crescimento de 18% para 20% foi aprovado ainda no ano passado mediante as Leis n° 18.665, de 28 de dezembro de 2023, e n° 13.305, de 15 de fevereiro de 2023, que regulamentam o ICMS no Estado do Ceará e entraram em vigor em janeiro deste ano

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, intimou, na última semana, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), para que eles prestem declarações acerca do aumento no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) do Estado.

O magistrado exige esclarecimentos acerca do processo de tramitação da lei, aprovada ainda em 2023 pelo Legislativo, que aumentou alíquotas do ICMS no Estado, de 18% para a 20%. As medidas entraram em vigor em janeiro deste ano.

O ofício integra Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada pela bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O documento exposto ao STF alega a inconstitucionalidade do aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado.