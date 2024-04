Ex-aliado de Capitão Wagner manifesta apoio a Evandro Leitão para Prefeitura de Fortaleza

Tony Brito apoiou Capitão Wagner para governador do Ceará. Wagner, por sua vez, diz que Tony se desfiliou há três meses e faz parte do grupo de Julierme Sena. Julierme Sena, entretanto, apoiará André Fernandes

Tony se reportava a Wagner como "líder" em entrevistas e pronunciamentos à tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ex-deputado estadual e até então aliado de Capitão Wagner (UB), Tony Brito , recém-filiado ao PSD, manifestou apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão pelo PT à Prefeitura de Fortaleza. Em publicação do secretário-executivo de Articulação Política, Miguel Braz, apoiador de Evandro, Tony escreve: "Meus parabéns @miguelbrazmoreira , agora vamos trabalhar muito para a próxima vitória em outubro. @evandroleitao está preparadíssimo para administrar nossa Fortaleza. Vamos juntos."

Embora, em tese, Tony preenchesse a bancada de opositores ao então governador Camilo Santana (PT), a construção de pontes de diálogo entre os profissionais da segurança pública e o Governo do Estado teria lhe aproximado do Palácio da Abolição na mesma proporção que lhe distanciou de Wagner.

Na Alece, quando assumiu mandato em 2019, enfatizou a defesa de uma agenda similar a que alavancou Wagner no mundo político: a do atendimento das demandas de policiais militares e civis, bem como de bombeiros militares e demais membros da Segurança Pública estadual. Ele entrou no Legislativo para exercício de mandato no lugar de Soldado Noelio, outro wagnerista.

O vereador de Fortaleza, Julierme Sena (PL), a quem Tony chama de "irmão" e que integra mesmo grupo político, manifestou apoio ao também pré-candidato a prefeito da Capital, André Fernandes (PL), deputado federal.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), largou na frente dos demais pré-candidatos do PT em Fortaleza na eleição dos delegados que escolherão, no dia 21 de abril, o nome que o PT apresentará como alternativa ao prefeito José Sarto (PDT) na Capital.

A segunda colocada no processo foi a deputada federal Luizianne Lins (PT), embora a chapa que a apoie tenha ficado em primeiro, se contabilizado o rendimento eleitoral da cada chapa separadamente.

Evandro, contudo, obteve o apoio de quatro chapas, ficando em primeiro lugar na disputa interna e perto da disputa ao Executivo municipal pelo PT. O percentual dos votos que cada chapa recebeu sinalizará a proporção que cada grupo obterá entre os 200 delegados.

Procurado pela reportagem do O POVO, Capitão Wagner disse que Tony já havia se desfiliado do União Brasil há três meses. Acrescentou gostar tanto de Tony como de Julierme. Tony se filiou ao PSD de Domingos Filho, ex-vice-governador, no último dia 6.

Resultado por candidato no processo interno do PT

Evandro Leitão: 3.445 votos (59%)