Janja defende Moraes e diz que publicações de Musk são ações coordenadas contra democracia

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, defendeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmou que as publicações do dono do X, Elon Musk, mostram uma "ação coordenada contra a democracia". Em sua avaliação, a ação de Musk "visa o lucro".

"Novamente não me surpreende a postura do Sr. Elon Musk que, nos últimos dias, tem feito uma série de postagens atacando a soberania brasileira, personificando esses ataques ao Ministro do STF, Alexandre de Moraes", escreveu Janja no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 8.

De acordo com a primeira-dama, o anúncio de Musk de liberar contas que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais "é um desrespeito a uma decisão do judiciário brasileiro". "Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e também para sustentar a tentativa de golpe do 08 de janeiro de 2023", pontuou.