BBB 24: Davi líder e clima de romance entre Isabelle e Matteus na saída de Giovanna

Trio comemorou os últimos acontecimentos do reality, enquanto Beatriz e Alane estão preocupadas com a permanência na casa. BBB tem apenas seis participantes

Davi foi líder pela primeira vez nesta edição e fez descobertas importantes na Central do Líder. Ele aproveitou para saber quantos votos recebeu durante o reality e se espantou com o número.

Em ritmo acelerado, os últimos seis participantes do BBB 24 se despediram de Giovanna e enfrentaram uma prova do líder na noite de ontem, 7. A madrugada foi de conversas sobre Matteus e Isabelle, que assumiram um romance. Ainda, Davi aproveitou a vitória que manteve sua vaga na casa.

“Tu já pensou? Trinta e um votos! 31!”, diz o brother, surpreso.

Após saber que Lucas foi o que mais votou nele, Davi afirma que irá “escaldar” o brother durante o Sincerão desta segunda-feira, 8. Isabelle, no entanto, comenta que está com pena de ver Buda sem aliados na casa.

BBB 24: Beatriz e Alane dizem não apoiam romance de Isabelle e Matteus

O possível romance de Isabelle e Matteus foi o assunto da madrugada para as aliadas Beatriz e Alane. As duas estão preocupadas com sua estadia no jogo e acreditam que o romance dos dois fará o público torcer mais por eles.