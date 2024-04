O POVO News: Fugitivos de Mossoró voltam à penitenciária federal para celas separadas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 5. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a recaptura dos dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte . Ambos foram detidos pela Polícia Federal em Marabá, no estado do Pará, a 1.600 km do local de fuga.

A edição comenta ainda a visita do presidente Lula a Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, com avalia as repercussões da agenda de Lula na política cearense. O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



