Rui Costa é alvo de delação em investigação sobre fraude na compra de respiradores

O nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi delatado no âmbito de uma investigação sobre fraude na compra de respiradores, na Bahia, durante a pandemia de Covid-19. Na época governador do Estado, ele mesmo foi o responsável por determinar a investigação da Polícia Federal.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O contrato consiste em R$ 48 milhões destinados a respiradores que nunca foram entregues e cujo valor nunca foi totalmente recuperado. A transação ocorreu pela Hempcare, uma empresa sem experiência na importação de respiradores pulmonares, fundada para distribuir medicamentos à base de canabidiol.