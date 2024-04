Paulo Guedes é hostilizado em praia no Rio: "Demônio, ladrão, canalha"

Durante uma caminhada na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, o ex-ministro Paulo Guedes se envolveu em um bate-boca com uma mulher. Enquanto passava por ela, o ex-titular da Economia foi chamado de “demônio”, “traidor da pátria”, “ladrão” e “canalha”, no que ele respondeu: “Rouba bastante, filma aí”.

A situação começou quando, ao notar a aproximação do ex-titular do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a mulher - que aparentava estar à sua espera - disparou gritos contra Guedes. Quase instantaneamente, o ex-ministro começa a fazer gestos com a mão, debochando da situação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Uau. Vai botar o dedo na cara da sua mãe, seu desgraçado, ladrão, canalha. Traidor da pátria! Some daqui seu demônio!”, disse a moradora. Ao fundo, pode-se ainda ouvir gritos de uma terceira pessoa disparando: “Cai fora, seu capacho”.