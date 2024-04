STF mantém multa contra Nikolas Ferreira por fake news contra Lula nas eleições

A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 2, mas foi tomada em março, sob relatoria do ministro Edson Fachin . Segundo o relatório, de acordo ao estabelecido anteriormente pelo TSE, Nikolas disseminou um material que viola as normas eleitorais.

A medida se refere a vídeo, compartilhado por Nikolas, que insinua que o PT e o atual presidente seriam culpados pelas mortes da pandemia de Covid-19. Também há acusação de que Lula confiscaria “bens e outros ativos financeiros da população” caso fosse eleito.

Na época, o PT entrou com um pedido no Judiciário para punição por propaganda irregular, que foi acatado pela Corte Eleitoral. Em resposta, a defesa do parlamentar entrou com o recurso, alegando que o conteúdo apenas “se limita a reproduzir fatos públicos e notórios”.