Morte do deputado Rubens Paiva, assassinado na ditadura, voltará a ser investigada

Apenas o Ministério da Justiça e Segurança Pública se absteve de votar no processo que reabriu a investigação do caso do ex-deputado

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos aprovou nesta terça-feira, 2, a retomada da investigação do assassinato e sumiço do ex-deputado federal e engenheiro civil Rubens Paiva, torturado e morto pela ditadura militar em 1971. Com a reabetura do caso, o conselho vai se reunir para aprovar um plano de trabalho, iniciar a investagação e tentar responsabilizar culpados.

Paiva foi preso por militares em 20 de janeiro de 1971. Torturado e assassinado pelo Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) do Rio de Janeiro, a morte só foi confirmada quarenta anos após o desaparecimento. O corpo não foi encontrado nem entregue à família.

O caso tinha sido arquivado em 1971 pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). Na decisão desta terça, apenas o representante do Ministério da Justiça se absteve, com os demais membros do Conselho votando a favor da reabertura do caso.