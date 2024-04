Procuradoria afirma que 'impunidade' a violações da ditadura pode ter estimulado o 8 de Janeiro

A Procuradoria dos Direitos do Cidadão concentra iniciativas do Ministério Público Federal contra violações de direitos humanos, inclusive ações de reparação pelos anos de chumbo.

"Um dos maiores erros de nossa história." Assim a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se pronunciou neste domingo, 31, sobre os 60 anos do golpe militar de 1964.

No comunicado divulgado neste domingo, o órgão afirma que é "dever jurídico e moral do Estado" preservar a memória do golpe para evitar que algo semelhante aconteça.

"Nossa democracia não será plenamente estável sem o conhecimento, a análise e a discussão acerca das ações e omissões dos envolvidos no regime de exceção, bem como das consequências delas decorrentes. A real conciliação demanda, no lugar do esquecimento, a memória", diz o texto.

O texto, assinado pelo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, e por outros oito membros do MPF que participam do Grupo de Trabalho Memória e Verdade, relacionada ainda a "impunidade estrutural" de violações da ditadura com o 8 de Janeiro.