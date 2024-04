Anielle Franco se filia ao PT e levanta hipóteses de candidaturas

Filiação gera discussões sobre candidaturas nas disputas municipais no Rio de Janeiro ou nas federais, de 2026, no Congresso Nacional

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, integrará os quadros do PT em um ato realizado nesta terça-feira, 2. A filiação gerou discussões sobre uma possível candidatura nas disputas municipais deste ano, no Rio de Janeiro, ou nas federais de 2026, no Congresso Nacional.

Com presença do presidente Lula (PT), da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann e da primeira-dama, Rosângela “Janja” da Silva, o evento de hoje é visto por muitos como uma sinalização ao prefeito Eduardo Paes (PSD), da capital fluminense.

Paes visa a reeleição em 2024. Os planos do PT seriam uma aliança em uma chapa, com Anielle como vice. A opção ganharia força especialmente após os desdobramentos do Caso Marielle, que apontaram, dentre outros, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido) como um dos mandantes.