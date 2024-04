Entenda o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro

O senador responde a duas ações de investigação judicial eleitoral (AIJEs) apresentadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, composta por PCdoB, PV e PT — sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Começou o julgamento que definirá o futuro eleitoral do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). O Tribuna Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) iniciou a análise das ações que pedem a cassação do parlamentar no dia 1º de abril.

O TRE-PR é composto por sete membros. Para que Moro seja cassado, é necessário que a maioria o julgue culpado. O presidente da Corte só vota em caso de empate — ou seja, caso o placar seja de três votos favoráveis e três contrários à cassação.

Os integrantes do colegiado ampliaram a cautela para o julgamento do senador por causa do impacto político e jurídico que a decisão deles terá. O relator do processo, Luciano Falavinha, não compartilhará antecipadamente o seu parecer com nenhum dos colegas, conforme apurou a reportagem. É comum em processos judiciais que os juízes disponibilizem o relatório com certa antecedência para que os demais integrantes da Corte conheçam em profundidade as provas e os argumentos do relator para embasar os seus votos.

Também foi definido que os juízes vão ler a íntegra dos seus votos para que a decisão final conte com os argumentos de todos os membros da Corte. Os demais integrantes do colegiado combinaram de não compartilhar os votos antecipadamente. Eles só conhecerão as posições uns dos outros na hora da votação. O objetivo é dar mais transparência ao julgamento.