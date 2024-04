Mourão exalta golpe militar de 1964: 'Nação se salvou a si mesma'

Ex-vice-presidente da República, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) exaltou neste domingo, 31, o golpe de Estado que mergulhou o País numa ditadura militar entre 1964 e 1985. "A história não se apaga e nem se reescreve, em 31 de março de 1964 a Nação se salvou a si mesma", escreveu o parlamentar sobre a investida militar que derrubou o então presidente João Goulart, o Jango, e cassou o mandato de políticos contrários ao novo regime.

General da reserva do Exército brasileiro, Mourão presidiu o Clube Militar em 2018. Fundada em 1887, a associação reúne altos oficiais das Forças Armadas, divulgando anualmente uma nota em defesa ao golpe de 1964. No texto deste ano, a instituição elogiou a atuação do general presidente Humberto Castello Branco e de seus sucessores após "as Forças Armadas empreenderam o Movimento Cívico-Militar de 31 de Março".