O que disse o ex-governador Roberto Requião antes de deixar o PT

O ex-governador do Paraná Roberto Requião publicou um vídeo na última terça-feira, 26, em rede social antes de se desfiliar do Partido dos Trabalhadores (PT). Com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Requião listou os motivos de insatisfação que o fizeram sair da legenda. Entre eles, o possível apoio da sigla à candidatura de Luciano Ducci (PSB) na disputa pela prefeitura de Curitiba, a aliança com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o retorno de pedágios no Paraná e o apoio da gestão petista a privatizações de companhias paranaenses.

No vídeo publicado no X (antigo Twitter), Requião, que se filiou ao PT em 2022 para concorrer ao governo do Estado, se mostrou decepcionado com as decisões tomadas pelo partido em relação às eleições de 2024 e afirmou que a perspectiva que o fez entrar na sigla "está desaparecendo". O ex-governador afirmou que "no Paraná, o partido quer lançar o 'cabra' da direita", em referência a Ducci, e acrescentou que a escolha do candidato pela Executiva Nacional anulou "a possibilidade da eleição direta" e, por isso, o partido estadual está sendo "destruído".

O ex-governador disse que se sentiu abandonado pelo PT e criticou o que chamou de "aliança com a direita", mencionando o governador Ratinho Júnior. "Não tem mais partido. Tem agora um grupo no PT que manda de cima para baixo", disse.