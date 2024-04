Lula e Bolsonaro: onde estavam e o que fizeram na Ditadura

Saiba o que Bolsonaro e Lula faziam durante a Ditadura Militar Crédito: Reprodução/Arquivo; Fundo Deops/Apesp

O golpe militar que destituiu o presidente João Goulart em 1964 completa 60 anos neste domingo, 31 de março. O regime foi responsável por 434 mortes e desaparecimentos durante os seus 21 anos de duração, de acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Em 2022, os dois candidatos à presidência do Brasil possuíam históricos divergentes sobre a ditadura militar. De um lado, o eventual vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT): ex-metalúrgico que ascendeu à presidência entre 2003 e 2011 e já havia sido preso pelo regime durante greve. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Do outro, Jair Messias Bolsonaro (PL), um militar reformado conhecido por sua admiração pelo coronel Carlos Brilhante Ustra, torturador na ditadura militar.

Mas o que Lula e Bolsonaro fizeram durante a ditadura militar? Conheça suas trajetórias.

Lula: onde estava e o que fez durante a ditadura militar Como o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula foi preso ao lado de outros 10 dirigentes sindicais no 19º dia da paralisação dos metalúrgicos, que exigiam reajuste salarial e estabilidade no emprego. O ato mobilizou mais de 200 mil trabalhadores.

Após a prisão, ocorrida em 1980, os grevistas passaram a exigir a libertação de Lula e dos dirigentes. De acordo com o Instituto Lula, o metalúrgico e seus companheiros passaram oito dias em cela na Delegacia de Ordem Política e Social (Dops) de São Paulo, enquanto o movimento prosseguia. O relato da organização também adiciona que os protestantes cantavam “Caminhando”, de Geraldo Vandré, e gritavam: “Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar”. Em 1984, o futuro chefe de Estado do Brasil participou do movimento Diretas Já, que reivindicava o fim da ditadura militar e a possibilidade do voto direto para a eleição presidencial. Lula: e agora? Em entrevista à Rede TV em fevereiro de 2024, Lula afirmou estar “mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que de 64”, ano em que tinha 17 anos. “Isso já faz parte da história, já causou o sofrimento que causou”. A declaração não agradou os apoiadores e, apesar do tom apaziguador tomado pelo presidente em suas últimas afirmações, o Partido dos Trabalhadores (PT) destacou em nota na Câmara dos Deputados o seu repúdio ao golpe militar. “Não há o que celebrar em 31 de março ou 1º de abril. Relembrar a ditadura é crucial para evitarmos retrocessos e reafirmarmos nosso compromisso com a democracia, com os direitos humanos e com o Estado Democrático de Direito”, diz parte do conteúdo.

O ex-presidente do Brasil se formou na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 1977, ano em que Ernesto Geisel ocupava o cargo de representante do regime militar no País. Na década de 1980, Bolsonaro se formou em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército e ainda participou de um curso na Brigada Paraquedista do Exército.