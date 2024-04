Atropelado no ar: o que se sabe e o que é mistério na morte de Castello Branco

Reportagem especial do O POVO sobre Castello Branco, publicada em 2017, reuniu diversos fatos sobre a morte do ex-presidente.

O caça da FAB bateu “com precisão cirúrgica” com a ponta da asa esquerda no leme de direção e na quilha do Piper, arrancando parte da cauda da aeronave civil.

No avião em que estava Castello Branco, também estava a educadora Alba Frota; o major Manuel Nepomuceno; o irmão do marechal, Cândido Castelo Branco; o comandante Celso Tinoco Chagas e seu filho, o copiloto Emílio Celso Chagas, que foi o único sobrevivente.

Em 18 de julho de 1967, o avião cedido pelo Governo do Ceará, um Piper Aztec, colidiu com um jato TF-33A, da Força Aérea Brasileira (FAB), antes de pousar em Fortaleza.

Castelo Branco visitava a fazenda Não Me Deixes, na região de Quixadá. O então presidente havia ido se encontrar com a escritora Rachel de Queiroz, em 17 de julho de 1967.

No dia seguinte à visita, o militar se dirigiu ao aeroporto da cidade, onde embarcou com os demais passageiros e a tripulação para voar rumo à base aérea de Fortaleza.

Castello Branco: o que se sabe do acidente

Alguns fatos apoiam a teoria de que o caso foi premeditado. Um dos exemplos é que a tripulação do piper alertou à torre de controle quando estava a dez minutos da área de pouso. Desceriam na pista 13.

Minutos depois, a torre autorizou a passagem dos jatos da FAB sobre a pista 31, informando que não havia “tráfego conhecido ou à vista que interferisse com a passagem solicitada”.

Entretanto, também há fatos que corroboram ter sido uma fatalidade. Na ida a Quixadá, Castello usou um trole (pequeno carro que anda sobre a linha férrea), mas ficou com dores na coluna e alguém deu a ideia de solicitar o avião do Estado. A viagem aérea, portanto, não era planejada.

A saída do voo de Quixadá atrasou cerca de 30 minutos. Eventual atendado poderia ser atrapalhado pela mudança de cronograma.

Em 1997, o copiloto confirmou que voava em condições visuais e que somente os jatos poderiam tê-los avistado. Ele queixou-se de a torre não ter os alertado da presença dos caças, mas declarou que nada havia a ser esclarecido.

O piloto da FAB que colidiu no Piper era o primeiro-tenente Alfredo Malan D’Angrogne, filho do general Alfredo Malan, grande amigo de Castelo. Alfredo também conhecia o piloto Celso Tinoco, que morreu na mesa de cirurgia.

D’Angrogne foi entrevistado pelo O POVO. Disse que o acidente o “chocou muito” e refutou a possibilidade de choque intencional. “Existem maneiras menos complicadas de derrubar um avião que se chocar contra ele”.

Castello Branco: perguntas que ainda são um mistério

Muitos fatos sobre o acidente são um mistério ainda nos dias atuais. Existem perguntas que ainda não foram respondidas, mesmo após quase 60 anos de sua morte.

Por que a torre de controle não comunicou à esquadrilha a existência dos jatos ou vice-versa e quem autorizou as manobras em 18 de julho de 1967?



Por que os jatos não efetuaram o pouso direto, ao invés de iniciar nova manobra? Por coincidência, o tip-tanque atingido no caça estava vazio, evitando uma explosão.



O avião em que Castello viajava foi restaurado e pode ser visto em Fortaleza. A aeronave está no pátio externo do quartel do 23º Batalhão de Caçadores, no Bairro de Fátima, na esquina entre as avenidas 13 de Maio e dos Expedicionários.

Uma reprodução do jato TF-33 está exposta frente à Base Aérea de Fortaleza, na avenida Borges de Melo, 205, no bairro Aeroporto.

Morte de Castello Branco: o que aconteceu após a queda do avião

A equipe do O POVO foi a primeira a chegar ao local do acidente. O caminho, das proximidades da avenida Perimetral até o local da queda, era de cerca de 8 km mata a dentro, em terreno pantanoso. Oficiais e praças abriram caminho com facões.

Testemunhas contam que Castello foi retirado ainda com vida dos destroços, mas não resistiu. O laudo cadavérico aponta que ele teve três fraturas na perna direita e sofreu violenta pancada na região lombar, comprimindo seus pulmões.

O corpo de Castello foi transportado num jipe onde também estavam: o governador Plácido Castelo; o comandante da 10ª Região, general Dilermando Monteiro, o vice-governador, Humberto Ellery, e o coronel Libório. Eles aguardavam no aeroporto e foram ao local após serem informados da queda por um oficial.