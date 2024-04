Jogador francês Payet entrega camisas do Vasco a Lula e Macron

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Brasil, e Emmanuel Macron, da França, receberam camisas do Vasco de Dimitri Payet, camisa 10 do clube cruzmaltino. O atleta foi um dos convidados do jantar promovido por Macron. Ele reuniu figuras da cultura, esporte e literatura em um jantar no hotel Rosewood, dos mais luxuosos de São Paulo. A informação é do site ge. Em imagens da Globonews, Payet sorri e cumprimenta os dois mandatários.

Embora se anuncie mais enfaticamente corintiano, Lula também já declarou torcer para o Vasco. Em declaração dada em 2023, o petista criticou o rendimento dos clubes paulista e carioca. "O meu Vasco não está jogando bem. Eu sou vascaíno e brigo muito com a Janja que ela é flamenguista. O futebol brasileiro não tá bem", disse Lula durante o programa "Conversa com o presidente". A declaração foi publicada pelo site Netvasco.