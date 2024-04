PoderData: Índice de quem considera Lula melhor que Bolsonaro cai 7 pontos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como melhor do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por 44% dos entrevistados pela pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira, 27. O índice caiu sete pontos percentuais desde janeiro deste ano, quando era de 51%, e é o mais baixo desde 2023.

Para 41%, a gestão petista é pior em comparação com a anterior. Os porcentuais estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos. Outros 14% dos entrevistados consideram as gestões iguais e 1% não soube responder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PoderData entrevistou 2.500 pessoas de 202 municípios de todo o Brasil por telefone, entre os dias 23 e 25 de março. O nível de confiança do levantamento é de 95%.