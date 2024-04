Entenda como áudios vazados de Mauro Cid podem afetar a investigação sobre golpe

Após a divulgação do áudio, uma oitiva foi marcada para a tarde desta sexta-feira, 22, para que Cid justifique as declarações contidas na gravação, que, de acordo com membros da Corte e da PF, fazem parte de uma estratégia para tentar agitar as investigações contra si e contra o ex-mandatário.

Veio a público nesta quinta-feira, 21, áudios em que o ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, ataca a Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na gravação, Cid - que foi preso nesta sexta-feira após o vazamento do material - afirma que Moraes “está com a sentença pronta” para condenar os investigados.

O depoimento do ex-ajudante de Bolsonaro ocorreu na sala de audiências do STF e foi presidido pelo desembargador Airton Vieira, instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes. Após 30 minutos, a audiência de confirmação dos termos da delação premiada fechada por Cid com a Polícia Federal foi finalizada. Posteriormente, Moraes expediu o mandado de prisão preventiva de Cid. A validade da delação ainda está sob análise.

Cid foi detido em maio de 2023 na Operação Venire, que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid 19 no sistema do Ministério da Saúde. Ele, no entanto, firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal para poder deixar a cadeia.

Como benefícios da delação premiada, o tenente-coronel ganhou liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, Moraes determinou que Cid, além de usar tornozeleira eletrônica, terá limitação de sair de casa aos fins de semana e também à noite, bem como o afastamento das funções no Exército e a proibição de contato com outros investigados.