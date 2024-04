Deputado investigado pela PF "recebeu" 2ª dose da vacina de Covid-19 antes da 1ª

Deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) foi indiciado pela PF por fraude ao cartão de vacinação Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, a Polícia Federal indiciou outras 16 pessoas por fraude nos cartões de vacinação da Covid-19. Dentre os alvos, está o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) que, conforme consta no documento de vacina, teria recebido a segunda dose do imunizante antes mesmo da primeira. O cartão foi apreendido na residência do deputado durante operação da PF. Nele, a primeira dose consta como tendo sido recebida no dia 13 de julho de 2021, enquanto a segunda data de 12 de fevereiro do mesmo ano, ou seja, aplicada cinco meses antes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Imagem do cartão de vacinação do deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), apreendido pela PF Crédito: Reprodução

Foram constatadas outras irregularidades como o registro da terceira dose, anotado “fora do local adequado, de forma amadora”; inconsistências no número do lote de vacinas; além do fato de que, em uma das datas que teria tomado a vacina em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Gutemberg estaria comprovadamente em Brasília/DF, “no exercício de sua atividade parlamentar na Câmara dos Deputados." O documento apreendido foi o mesmo encaminhado pelo o deputado para duas funcionárias da Prefeitura de Duque de Caxias. São elas: Cláudia Helena Acosta, servidora da prefeitura, e Célia Serrano, então funcionária da Secretaria Municipal de Saúde e depois secretária. Ambas também foram indiciadas. Elas teriam sido responsáveis pela divergência das informações do cartão físico e do registrado no sistema do Ministério da Saúde. Na versão digital, a segunda dose foi alterada para o dia 12 de fevereiro de 2022, por Cláudia, para, segundo apurado pela PF, "não gerar inconsistência nos registros".