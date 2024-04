Deputado bolsonarista coloca microfone da Globo no chão durante coletiva de imprensa

Deputado bolsonarista coloca microfone da Rede Globo no chão durante coletiva de imprensa Crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados

Durante coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 19, o deputado federal Delegado Caveira (PL-PA) retirou o microfone da Rede Globo do púlpito onde os equipamentos da imprensa ficam e o colocou no chão. “Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano”, afirmou o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), segurando o equipamento. Neste momento, Caveira pegou o instrumento e colocou no chão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Posteriormente, o parlamentar foi repreendido pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN): “Não faça isso, não”.