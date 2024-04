Vídeo reforça denúncia de violência doméstica contra deputado Delegado da Cunha

Segundo a nutricionista, de 28 anos, as ofensas e ameaças eram constantes no relacionamento dos dois. Tendo se conhecido em 2020, eles mantiveram uma união de 3 anos e moravam juntos. Ambos discutiam com frequência e Betina ameaçava deixar Carlos Alberto.

Na gravação, as imagens são poucas, mas é possível ouvir as ameaças e sons de agressão. O rosto de Betina e Carlos Alberto aparecem por alguns segundos. “Vai correndo pra casa da mamãezinha. Pra casa de qualquer lugar. De um outro trouxa pra te pagar. Vai continuar sendo … Vou te matar”, diz o deputado.

Betina alega que foi empurrada no banheiro, onde perde a consciência e desmaia, caindo no chão. Ouvem-se pancadas, no que a mulher afirma ser o som da própria cabeça contra a parede. “Desmaia aí, desmaia aí. A tua conta já deu”, Da Cunha segue dizendo.

Ela, então, grita pela Polícia e afirma que pegou um secador e bateu no deputado, para se defender. A seguir, foram chamados os filhos de Da Cunha, de outra união, que viram os dois ensanguentados. É ouvida a voz do político ameaçando dar tiros contra a então companheira.

Da Cunha registrou um Boletim de Ocorrência relatando que era ele o agredido e negando as demais acusações. Em depoimento, ele disse. “Era meu maior gatilho, ela ir embora de casa. Nessa hora ela vai para trás, eu achei que ela fosse me bater e contenho ela, então seguro ela no pescoço. Em momento algum bati com a cabeça dela na parede.”.

O Ministério Público concluiu que Betina agiu em legítima defesa ao ter atirado o secador. O Instituto Médico Legal (IML) atestou escoriações no couro cabeludo e lesões corporais leves na mulher.

O deputado federal Delegado da Cunha ficou conhecido por compartilhar vídeos de operações policiais na internet. Ele chegou a ser afastado da Polícia por levantar acusações de corrupção no órgão. Também confessou que alguns de seus vídeos publicados eram encenações.