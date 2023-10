Delegado Da Cunha: quem é o deputado acusado de agredir namorada

Em julho de 2021, Da Cunha participou do podcast Flow junto com o vereador e ex-PM Gabriel Monteiro (PSD), e na ocasião, ele falou "que há grande corrupção no alto escalão da PM do Rio de Janeiro". Em seguida, ele chamou policiais civis com mais de 55 anos de “ratos” e “raposonas”.

Ainda em 2021, ele pediu licença de dois anos da Polícia Civil e, em setembro, durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, confessou que encenou o vídeo do flagrante uma ação de resgate em um cativeiro localizado na favela Nhocuné, zona leste de São Paulo, em julho de 2020. A vítima havia sido resgatada por outros policiais.

Também foi investigado por uma suposta lavagem de dinheiro. O processo administrativo tratava de uma possível tentativa de ocultar o recebimento, pagos a ele por um empresário do ramo de sucatas, no valor de quase R$ 500 mil. Ainda foi alvo de um inquérito do Ministério Público, que apurava possível enriquecimento ilícito.

Delegado Da Cunha: Violência doméstica

A companheira do parlamentar acusa-o de espancá-la e bater a sua cabeça na parede até ela desmaiar. O crime aconteceu por volta das 21h20min de sábado, 14, em um condomínio na Rua Ricardo Pinto, no bairro Aparecida, em Santos, no litoral paulista.

A mulher relatou à Polícia Civil que tem união estável com o deputado há três anos e mora junto com ele. O policial também teria quebrado os óculos da nutricionista e atirado cloro em suas roupas. O deputado federal nega o crime.

Betina solicitou medida protetiva e registrou o boletim de ocorrência no último domingo, 15, na Delegacia de Defesa da Mulher, em Santos, localizado no litoral de São Paulo.

Foi registrado pelo delegado Otavio Augusto Carvalho e pelo escrivão Maurício Costa Ferreira. Ela declara que Da Cunha a agrediu batendo sua cabeça na parede e apertando seu pescoço, até ela desmaiar.

Ela afirma também que ele atacou sua honra, chamando-a de "putinha" e "lixo" após ingerir bebida alcoólica. Quando ela acordou, jogou um secador de cabelos na cabeça de Da Cunha. “Vou encher de tiros a sua cabeça, vou te matar e vou matar sua mãe”, teria dito o policial. Ela acusa o youtuber de lesão corporal, ameaça, injúria e violência doméstica.

Por meio de nota, o delegado “nega veementemente” as agressões. “Houve uma discussão, em meio a comemoração de seu aniversário, mas em nenhum momento ocorreu qualquer tipo de violência física de sua parte. Os fatos ficarão comprovados no decorrer do inquérito”, diz o comunicado. Um inquérito foi aberto para apurar o caso.

Delegado Da Cunha: Justiça expede medida protetiva

A Justiça deferiu uma medida protetiva contra o delegado e deputado federal Carlos Alberto da Cunha (PP-SP), após acusação de agressão contra a companheira.

A aplicação das medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha foram deferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), após grande repercussão do caso, que tramita em segredo de Justiça.

Deste modo, Da Cunha está proibido de se aproximar do apartamento em que morava com Betina, devendo contatar uma pessoa para retirar os objetos pessoais dele do local.



Para além disso, o parlamentar deve manter-se afastado da nutricionista, sendo determinado um limite mínimo de distância entre ambos de 300 metros e não poderá manter contato com ela e com testemunhas por qualquer meio de comunicação e redes sociais. As determinações são válidas pelo prazo de 90 dias.