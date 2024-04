General ameaçou prender Bolsonaro por avançar em golpe, diz ex-comandante

O depoimento converge com declarações à Polícia Federal feitas por Freite Gomes que dizia que o ex-presidente apresentou hipóteses para decretar GLO, Estado de Sítio e Estado de Defesa

O ex-comandante da Aeronáutica, Baptista Junior, disse em seu depoimento à Polícia Federal (PF), que o general Freire Gomes ameaçou prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso ele avançasse com a trama de realizar um golpe de Estado.

Confira trecho do depoimento, ao qual O POVO teve acesso: "Em uma das reuniões dos Comandantes das Forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o Presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, por meio de alguns institutos previsto na Constituição (GLO ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio), o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato teria que prender o presidente da República”.