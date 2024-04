Custando R$ 197, perfume de Bolsonaro esgota em menos de 12 horas de pré-venda

O maquiador e amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez, é o responsável pela comercialização do produto. Ele anunciou a criação no dia 7 de março, por meio das redes sociais.

O lançamento do produto foi ovacionado nas redes sociais de membros do clã Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-mandatário, comentou a publicação de Agustin que anunciava a data do início das vendas e o parabenizou pela criação. "Vão ter que te engolir e te cheirar", escreveu o senador.

A previsão é que o perfume seja oficialmente lançado no dia 21 de março, dia do aniversário do ex-chefe do Executivo.

A pré-venda, no entanto, foi liberada por volta das 19h desta quinta-feira, 14. Às 5h30 de hoje, 15, alguns compradores já relataram que o produto estava indisponível.